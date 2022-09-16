Кто делает мебель под заказ?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто делает мебель под заказ?
Добрый день, кто знает хорошую компанию что делают мебель на заказ, а то я вот ищу разные компании их работы что то мне не нравятся вообще?
- roman27
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
-
Re: Кто делает мебель под заказ?
Я вот знаю одну компанию https://dplus.kz здесь они как раз занимаются производством мебели на заказ, они уже давно работают на рынке мебели и смогут вам помочь как раз в таком вопросе, я лично заказывал деревянную кровать, качество очень понравилось
- revo11
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
-
Re: Кто делает мебель под заказ?
В любом мебельном салоне можно сделать заказ на мебель, сделают по вашим размерам.
-
VikiSamva
- Фанат
-
- Сообщения: 148
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3