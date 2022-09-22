Душ-кабина квадратная

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Душ-кабина квадратная

Новое сообщение guti1000 » 22 сен 2022, 14:29

Для обустройства ванной комнаты, нужна была душевая кабина квадратная https://glassdesign.com.ua/ru/dushevye- ... adratnaja/ обратился в магазин СтеклоДизайн. Все быстро подобрали по размеру и цветовой гамме. Цены хорошие и отличное качество обслуживания. Очень советую всем!


guti1000
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