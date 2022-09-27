Где вы заказываете новогодний декор?
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Где вы заказываете новогодний декор?
Добрый день всем, кто где заказывает новогодний декор для дома, а то я всегда беру в Китае, но долго ждать на доставку, может знаете какой-то магазин где быстрее и цены хорошие?
- revo11
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 22:58
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Re: Где вы заказываете новогодний декор?
Также раньше был опыт заказа товаров из Китая, но приходило очень много брака, но вот нашёл магазин https://christmas-spb.ru/shop/figury-le ... figury-3d/ туту ребят очень большой ассортимент новогодних товаров для декора и все сделаны очень качественно и по адекватной цене их продают
- roman27
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 сен 2022, 11:21
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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