Нужна красивая люстра

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Нужна красивая люстра

Новое сообщение Виталик » 28 сен 2022, 14:30

Привет. Мне нужна красивая люстра. Хочу сделать подарок сестре на новоселье. Подскажите пожалуйста, где заказать.


Виталик
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Re: Нужна красивая люстра

Новое сообщение astarovskiy11 » 28 сен 2022, 16:11

Есть много красивых дизайнов вот в этом профильном магазине https://svetoroom.ru/catalog/lyustry/ Там есть модели начиная от совсем простых, и заканчивая разными крутыми дизайнами. Есть еще и просто осветительное оборудование. Заказывал у них себе люстру пару недель назад.
astarovskiy11
Читатель
 
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