Сменить замки в межкомнатных дверях.

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Сменить замки в межкомнатных дверях.

Новое сообщение rustam22 » 30 сен 2022, 07:37

Здравствуйте всем, мы с семьей недавно переехали из меньшей квартиры в большую и как обычно нужно делать "косметичку" , подумал самое первое это сменить все замки в межкомнатных дверях. согласны ?


rustam22
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Re: Сменить замки в межкомнатных дверях.

Новое сообщение Rydik_89 » 30 сен 2022, 09:03

Возможно вы правы, надежные замки всегда актуальны, по вопросу фирмы установщика могу дать контакты вот этой компании " Замрк- сервис" https://zamok-service.ru/zamena-zamka-v-moskve/ они работают 24/7, мастеров много, ждать вам долго не придется, хорошо что у них есть огромный выбор как замков, любой сложности , так и дополнительных изделий, дверные ручки , защелки, обращайтесь.
Rydik_89
 
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