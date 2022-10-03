Rydik_89 » 03 окт 2022, 05:27

Я когда то тоже искал замену своему ведру. Неприятный запах и нарушение санитарных норм и этот ужасный вид когда открываешь дверцу шкафчика, но потом решение нашлось быстро, я увидел в магазине вот эту прелесть

https://hailo.moscow/magazin/folder/s-pedalyu/ и непременно решил купить его. Не поверите жизнь и нахождение на кухне стало на много приятнее. Очень удобно сделана педаль и крышка, можно оставлять просто так, не пряча в шкафчик.