Хочу купить матрас в спальню

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Хочу купить матрас в спальню

Новое сообщение Lowe » 08 окт 2022, 10:00

Нужно срочно купить матрас в спальню, подскажите проверенный магазин в онлайн чтобы там выбор был


Lowe
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 авг 2022, 11:42
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Re: Хочу купить матрас в спальню

Новое сообщение max777 » 08 окт 2022, 12:57

В таком случаи купите тут https://welcome-sleep.ru/ очень удобный магазин в плане того что здесь прямо на сайте можно подобрать матрас по желаемым параметрам, в качестве матрасов можете не смоневаться я уже купил здесь, и цена нормальная, на сайте посмотрите.
max777
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 11 авг 2022, 09:29
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Re: Хочу купить матрас в спальню

Новое сообщение VikiSamva » 24 окт 2022, 15:35

Я свой матрас покупала в Асконе, очень качественный и удобный.
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VikiSamva
Фанат
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
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