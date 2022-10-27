Ищу компанию по мусору в Воскресенске

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Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение nikol » 27 окт 2022, 17:12

Привет. Я ищу компанию, которая вывозит мусор из жилых домов в Воскресенске. Можете кого то подсказать?


nikol
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение astarovskiy11 » 27 окт 2022, 20:29

По вывозу мусора в Воскресенске в основном, работает фирма Эколайн Даже отзывы на них есть эколайн воскресенск отзывы клиентов Мы всем домом очень довольны их работой. У них компетентные и пунктуальные рабочие. Всегда заботятся о своевременном вывозе мусора из контейнеров.
astarovskiy11
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение max113 » 23 янв 2023, 13:12

Посмотрите по местным объявлениям.
max113
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Сообщения: 40
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске

Новое сообщение Mirede » 28 авг 2023, 13:11

Хочу выразить благодарность команде http://мусор78.рф за отличный вывоз мусора из моей квартиры в Санкт-Петербурге. Заказывал вывоз хлама, который уже давно мешал нам жить. Ребята оперативно приехали, аккуратно убрали всё, что им указал. Цена соответствовала качеству работы. Быстро, чисто, надежно - всё, что нужно! Рекомендую эту компанию!
Mirede
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2021, 19:14
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