Ищу компанию по мусору в Воскресенске
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Ищу компанию по мусору в Воскресенске
Привет. Я ищу компанию, которая вывозит мусор из жилых домов в Воскресенске. Можете кого то подсказать?
- nikol
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 16:08
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске
По вывозу мусора в Воскресенске в основном, работает фирма Эколайн Даже отзывы на них есть эколайн воскресенск отзывы клиентов Мы всем домом очень довольны их работой. У них компетентные и пунктуальные рабочие. Всегда заботятся о своевременном вывозе мусора из контейнеров.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске
Посмотрите по местным объявлениям.
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: Ищу компанию по мусору в Воскресенске
Хочу выразить благодарность команде http://мусор78.рф за отличный вывоз мусора из моей квартиры в Санкт-Петербурге. Заказывал вывоз хлама, который уже давно мешал нам жить. Ребята оперативно приехали, аккуратно убрали всё, что им указал. Цена соответствовала качеству работы. Быстро, чисто, надежно - всё, что нужно! Рекомендую эту компанию!
- Mirede
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 08 июн 2021, 19:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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