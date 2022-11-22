Дилема с выбором полотенцесушителя

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Дилема с выбором полотенцесушителя

Новое сообщение LVS » 22 ноя 2022, 13:13

Какой полотенцесушитель лучше электро или водяной, просто выбираю у меня есть водяной сейчас старый стоит, хотел бы заменить


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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя

Новое сообщение glebushka » 23 ноя 2022, 10:07

Если центральное теплоснабжение есть то водяной лучше вешать
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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя

Новое сообщение Prokl » 23 ноя 2022, 15:17

Я выбрал бы электрический, такие полотенцесушители когда надо тогда и включаешь
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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя

Новое сообщение hipe » 23 ноя 2022, 20:27

Полотенцесушители как электрические так и водяные есть на https://www.margroid.ru/ у них приобрел себе хороший качественный полотенцесушитель три месяца назад, это полотенцесушитель из нержавеющей стали
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