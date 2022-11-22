Дилема с выбором полотенцесушителя
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Дилема с выбором полотенцесушителя
Какой полотенцесушитель лучше электро или водяной, просто выбираю у меня есть водяной сейчас старый стоит, хотел бы заменить
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя
Если центральное теплоснабжение есть то водяной лучше вешать
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glebushka
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя
Я выбрал бы электрический, такие полотенцесушители когда надо тогда и включаешь
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Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Дилема с выбором полотенцесушителя
Полотенцесушители как электрические так и водяные есть на https://www.margroid.ru/ у них приобрел себе хороший качественный полотенцесушитель три месяца назад, это полотенцесушитель из нержавеющей стали
- hipe
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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