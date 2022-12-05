Где можно заказать окна?
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Где можно заказать окна?
Добрый день. Не подскажете где можно заказать окна хорошего качества, хочу поменять пока ещё не так холодно?
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Где можно заказать окна?
Я тоже ищу новых окна, ведь у меня уже очень старые и пропускают холод.
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где можно заказать окна?
Советую вам обратиться к компании http://okna-status.kz которые специализируются на стеклянных изделиях любого вида. Качество всегда гарантированно, как и вид, легкость мытья, быстрое оформление заказа и доставки, также я уверена, что цена вас приятно удивит. Мне очень понравился результат их работы и прочность, рекомендую.
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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