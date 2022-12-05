Где можно заказать окна?

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Где можно заказать окна?

Новое сообщение natad820 » 05 дек 2022, 15:02

Добрый день. Не подскажете где можно заказать окна хорошего качества, хочу поменять пока ещё не так холодно?


natad820
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Re: Где можно заказать окна?

Новое сообщение MilaTim25 » 05 дек 2022, 17:45

Я тоже ищу новых окна, ведь у меня уже очень старые и пропускают холод.
MilaTim25
Писатель
 
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Re: Где можно заказать окна?

Новое сообщение Lenchik » 05 дек 2022, 23:04

Советую вам обратиться к компании http://okna-status.kz которые специализируются на стеклянных изделиях любого вида. Качество всегда гарантированно, как и вид, легкость мытья, быстрое оформление заказа и доставки, также я уверена, что цена вас приятно удивит. Мне очень понравился результат их работы и прочность, рекомендую.
Lenchik
Читатель
 
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