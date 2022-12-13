У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?

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У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?

Новое сообщение Карабас » 13 дек 2022, 15:26

У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?


Карабас
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?

Новое сообщение Paris » 14 дек 2022, 11:47

Я бы своего кота за такой поступок из дома выгнал , а то двери нынче дорого стоят
Paris
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?

Новое сообщение JamesReus » 14 дек 2022, 16:05

Двери такие межкомнатные лично я смог купить через магазин https://master-dors.ru тут и цены хорошие, и доставка быстрая в любую точку России, и сборка тоже не проблема.

Что касается качества материалов, то тут тоже всё хорошо, так что можно смело покупать

JamesReus
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?

Новое сообщение sizov » 17 дек 2022, 16:13

Так он и те испортит какая разница.
sizov
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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