JamesReus » 14 дек 2022, 16:05

Двери такие межкомнатные лично я смог купить через магазин https://master-dors.ru тут и цены хорошие, и доставка быстрая в любую точку России, и сборка тоже не проблема.

Что касается качества материалов, то тут тоже всё хорошо, так что можно смело покупать