У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
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У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
Я бы своего кота за такой поступок из дома выгнал , а то двери нынче дорого стоят
- Paris
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
Двери такие межкомнатные лично я смог купить через магазин https://master-dors.ru тут и цены хорошие, и доставка быстрая в любую точку России, и сборка тоже не проблема.
Что касается качества материалов, то тут тоже всё хорошо, так что можно смело покупать
- JamesReus
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: У меня кот испортил двери межкомнатные в квартире , хочу сейчас новые купить , не подскажите где брать стоит двери ?
Так он и те испортит какая разница.
- sizov
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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