Как купить жилье в Турции?

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Как купить жилье в Турции?

Новое сообщение MilaTim25 » 24 дек 2022, 20:09

Всем привет! Как узнать информацию про покупку жилья в Турции? Может поделитесь контактами людей, которые работают в этой сфере


MilaTim25
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Сообщения: 57
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Как купить жилье в Турции?

Новое сообщение natad820 » 24 дек 2022, 22:51

Если Вам интересна покупка жилья в Турции, для себя или для сдачи в аренду, то можно поискать на сайте https://hasporealty.com/tr/ подходящие варианты. Здесь есть квартиры которые продают застройщики и собственники жилья. По всем вопросам можно обращаться к консультантам по недвижимости, контакты есть на сайте.
natad820
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Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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