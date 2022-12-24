Как купить жилье в Турции?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Как купить жилье в Турции?
Всем привет! Как узнать информацию про покупку жилья в Турции? Может поделитесь контактами людей, которые работают в этой сфере
- MilaTim25
- Писатель
-
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
-
Re: Как купить жилье в Турции?
Если Вам интересна покупка жилья в Турции, для себя или для сдачи в аренду, то можно поискать на сайте https://hasporealty.com/tr/ подходящие варианты. Здесь есть квартиры которые продают застройщики и собственники жилья. По всем вопросам можно обращаться к консультантам по недвижимости, контакты есть на сайте.
- natad820
- Читатель
-
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7