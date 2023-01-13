Каркасные дачные дома

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Каркасные дачные дома

Новое сообщение Белочка с » 13 янв 2023, 16:35

Построить каркасный дом в нижнем новгороде- https://www.postroika52.ru/ Одноэтажные каркасно щитовые сборные дачные домики эконом класса больше подходят в качестве садового жилья для использования в летний сезон. Если нужен зимний одноэтажный садовый дом, тогда нужно рассматривать варианты с хорошим фундаментом, установкой печи и подводом коммуникаций


Белочка с
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