Каркасные дачные дома
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Каркасные дачные дома
Построить каркасный дом в нижнем новгороде- https://www.postroika52.ru/ Одноэтажные каркасно щитовые сборные дачные домики эконом класса больше подходят в качестве садового жилья для использования в летний сезон. Если нужен зимний одноэтажный садовый дом, тогда нужно рассматривать варианты с хорошим фундаментом, установкой печи и подводом коммуникаций
- Белочка с
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 ноя 2022, 00:17
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