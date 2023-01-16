Какие виды ванн существуют?
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Какие виды ванн существуют?
Доброго времени суток, подскажите какую ванну купить и какие виды ванн существуют?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Какие виды ванн существуют?
Ну есть конечно разные виды, вы покупаете исходя из размеров вашей ванной комнаты, вот рекомендую прочитать данную статью http://vannayasovety.ru/voprosyi-otvety ... ybrat.html здесь есть информацию по данному вопросу, кроме этого дают рекомендацию на магазин по продаже сантехники, красивые ванны в магазине, в общем смотрите на сайте все подробности.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Какие виды ванн существуют?
Разные есть у меня чугунная была пока не поменял ее на душкабину
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 140
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Какие виды ванн существуют?
Можно и просто душевую кабину установить как бы больше места будет свободного у вас
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hipe
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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