Какие виды ванн существуют?

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Какие виды ванн существуют?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 16 янв 2023, 15:10

Доброго времени суток, подскажите какую ванну купить и какие виды ванн существуют?


samoeglavnoe**
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Re: Какие виды ванн существуют?

Новое сообщение IntoSpace » 16 янв 2023, 16:59

Ну есть конечно разные виды, вы покупаете исходя из размеров вашей ванной комнаты, вот рекомендую прочитать данную статью http://vannayasovety.ru/voprosyi-otvety ... ybrat.html здесь есть информацию по данному вопросу, кроме этого дают рекомендацию на магазин по продаже сантехники, красивые ванны в магазине, в общем смотрите на сайте все подробности.
IntoSpace
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Re: Какие виды ванн существуют?

Новое сообщение glebushka » 05 май 2023, 21:48

Разные есть у меня чугунная была пока не поменял ее на душкабину
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Re: Какие виды ванн существуют?

Новое сообщение hipe » 05 май 2023, 23:35

Можно и просто душевую кабину установить как бы больше места будет свободного у вас
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