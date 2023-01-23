Где заказать баню-викинг?

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Где заказать баню-викинг?

Новое сообщение MilaTim25 » 23 янв 2023, 14:17

Всем привет! Где заказать готовую баню-викинг? Посоветуйте проверенных поставщиков


MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Где заказать баню-викинг?

Новое сообщение natad820 » 23 янв 2023, 21:50

Если кликните тут то сразу попадете на сайт банеход.ру. Они изготавливают модульные дома и бани. У них есть различные готовые решения с разными планировками, поэтому смотрите, выбирайте. Цены уточняйте у менеджера.
natad820
Писатель
 
Сообщения: 78
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Re: Где заказать баню-викинг?

Новое сообщение ivvi » 12 фев 2023, 17:37

Вообще я думаю, тут особо разницы нет, какая именно баня, главное, чтобы компания производитель была надежная. Мы вот каркасную баню решили приобрести, как раз заказали ее вот тут http://sk-prometei.ru/ надежная строительная компания!
ivvi
Читатель
 
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Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Где заказать баню-викинг?

Новое сообщение Vika1985 » 31 май 2023, 11:36

Добрый день, мы живем в Уфе тоже искали баню викинг, нам попалось объявление - каркасные бани в Уфе, пришли к ним на производство, нам все показали. И мы сейчас хотим приобрести баню 5 метров
Vika1985
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Зарегистрирован: 08 окт 2021, 18:51
Откуда: Уфа
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