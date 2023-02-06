Посоветуйте надежный водонагреватель

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Посоветуйте надежный водонагреватель

Новое сообщение MilaTim25 » 06 фев 2023, 21:29

Всем добрый вечер! Посоветуйте недорогой но надежный газовый водонагреватель. Спасибо


MilaTim25
Писатель
 
Сообщения: 76
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Re: Посоветуйте надежный водонагреватель

Новое сообщение natad820 » 06 фев 2023, 22:13

Советую присмотреться в производителю Лемакс. Это наш отечественный производитель с современными европейскими технологиями. Они экономичны, с разной производительностью, нагревают быстро. Гляньте в их интернет-магазине https://lemax-kotel.ru модели, почитайте отзывы других, сравнивайте. На сегодня - они самые оптимальные по цене-качеству.
natad820
Писатель
 
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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