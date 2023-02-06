Посоветуйте надежный водонагреватель
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Посоветуйте надежный водонагреватель
Всем добрый вечер! Посоветуйте недорогой но надежный газовый водонагреватель. Спасибо
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Посоветуйте надежный водонагреватель
Советую присмотреться в производителю Лемакс. Это наш отечественный производитель с современными европейскими технологиями. Они экономичны, с разной производительностью, нагревают быстро. Гляньте в их интернет-магазине https://lemax-kotel.ru модели, почитайте отзывы других, сравнивайте. На сегодня - они самые оптимальные по цене-качеству.
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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