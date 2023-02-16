Стеллаж в гостевом доме

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Стеллаж в гостевом доме

Новое сообщение Санта » 16 фев 2023, 18:12

Подскажите плиз на сколько целесообразно вообще в гостевом доме стеллаж ставить? Или же это уже отошло к архаизмам?


Санта
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Re: Стеллаж в гостевом доме

Новое сообщение Рибон » 16 фев 2023, 18:42

Кто Вам такое сказал? Даже металлический стеллаж может выглядеть довольно оригинальным. Так, в программе Дизайн в Деталях рассказывают про стеллаж в гостевом доме https://youtu.be/dDV4XM4HO6c и мне кажется, что Вам понравится такое решение. Тут сделали дизайн на сколько интересным, что я лично залип просто от этого видеообзора.
Рибон
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