Стеллаж в гостевом доме
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Стеллаж в гостевом доме
Подскажите плиз на сколько целесообразно вообще в гостевом доме стеллаж ставить? Или же это уже отошло к архаизмам?
- Санта
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 янв 2023, 16:12
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Re: Стеллаж в гостевом доме
Кто Вам такое сказал? Даже металлический стеллаж может выглядеть довольно оригинальным. Так, в программе Дизайн в Деталях рассказывают про стеллаж в гостевом доме https://youtu.be/dDV4XM4HO6c и мне кажется, что Вам понравится такое решение. Тут сделали дизайн на сколько интересным, что я лично залип просто от этого видеообзора.
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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