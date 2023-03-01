Входные двери СПб

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Входные двери СПб

Новое сообщение EscaBass » 01 мар 2023, 12:18

Хочу купить входные двери с надежными замками, хорошей шумоизоляцией и с теплосберегающими характеристиками. Те что стоят сейчас, пропускают холод, а из квартиры уходит тепло. Сколько стоят двери в среднем ценовом сегменте в Ленинградской области?


EscaBass
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