EscaBass » 01 мар 2023, 12:18

Хочу купить входные двери с надежными замками, хорошей шумоизоляцией и с теплосберегающими характеристиками. Те что стоят сейчас, пропускают холод, а из квартиры уходит тепло. Сколько стоят двери в среднем ценовом сегменте в Ленинградской области?