Где заказать деревянные двери?

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Где заказать деревянные двери?

Новое сообщение mary1 » 07 мар 2023, 15:11

Добрый день. Хочу поменять двери на деревянные, но не знаю где заказать, не подскажете?


mary1
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Сообщения: 7
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Re: Где заказать деревянные двери?

Новое сообщение kiril01 » 07 мар 2023, 18:05

Советую вам обратиться на сайт https://двери-ока.рф где вы точно найдёте отличные и качественные двери, сможете выбрать вид дуба, цвет и приятно удивится цене. Также советую вам купить сразу столешницу под цвет дверей, выглядит очень стильно, я так сделала.
kiril01
Читатель
 
Сообщения: 8
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