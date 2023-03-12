Где купить паркетную доску
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Где купить паркетную доску
Хочу себе дома постелить паркетную доску. Может кто, знает где её можно будет купить ?
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Где купить паркетную доску
Ну паркетную доску можно будет купить в строительных магазинах, потому что обычно такое только там может продаваться.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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