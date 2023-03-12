Где купить паркетную доску

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Где купить паркетную доску

Новое сообщение Anton560 » 12 мар 2023, 09:30

Хочу себе дома постелить паркетную доску. Может кто, знает где её можно будет купить ?


Anton560
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Re: Где купить паркетную доску

Новое сообщение Владлен » 12 мар 2023, 11:45

Ну паркетную доску можно будет купить в строительных магазинах, потому что обычно такое только там может продаваться.
Владлен
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