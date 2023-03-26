Ко мне все относились хорошо

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Ко мне все относились хорошо

Новое сообщение john4 » 26 мар 2023, 15:55

Я приехал на центр 12ST https://narkomaniya-lechenie.ru/ в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое настало после длительного употребления опиатов, которые я употреблял долго. Встретили меня сотрудники центра очень хорошо, хоть я и не помню последующие дни. Придя в себя я увидел вокруг себя таких же ребят, которые приехали сюда выздоравливать. Группа также приняла меня хорошо, мы быстро подружились. Спасибо ребятам за человеческое отношение.


john4
 
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Зарегистрирован: 26 мар 2023, 15:54
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