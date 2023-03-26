Ко мне все относились хорошо
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Ко мне все относились хорошо
Я приехал на центр 12ST https://narkomaniya-lechenie.ru/ в состоянии сильного алкогольного опьянения, которое настало после длительного употребления опиатов, которые я употреблял долго. Встретили меня сотрудники центра очень хорошо, хоть я и не помню последующие дни. Придя в себя я увидел вокруг себя таких же ребят, которые приехали сюда выздоравливать. Группа также приняла меня хорошо, мы быстро подружились. Спасибо ребятам за человеческое отношение.
- john4
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 мар 2023, 15:54
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