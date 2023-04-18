Новая кухня

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Новая кухня

Новое сообщение Arinka » 18 апр 2023, 21:21

Доброе время суток! Делаем ремонт на кухне, скоро дело дойдет до мебели, совершенно не представляю, что хочу и где покупать, поделитесь своим опытом) Спасибо!)


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Arinka
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
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Re: Новая кухня

Новое сообщение Rotary » 18 апр 2023, 22:28

Я была в поиске новой кухни уже довольно долго, но никак не могла найти подходящий вариант. Но когда нашла сайт https://noltekuhni.ru/katalog/, поняла, что идеальный выбор прямо передо мной. У них есть так много разных опций и цветов, что я смогла подобрать кухню, которая идеально сочетается с моим стилем. Очень довольна своей покупкой и благодарна компании за отличный сервис!
Rotary
Читатель
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
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