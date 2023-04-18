Новая кухня
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Новая кухня
Доброе время суток! Делаем ремонт на кухне, скоро дело дойдет до мебели, совершенно не представляю, что хочу и где покупать, поделитесь своим опытом) Спасибо!)
-
Arinka
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
-
Re: Новая кухня
Я была в поиске новой кухни уже довольно долго, но никак не могла найти подходящий вариант. Но когда нашла сайт https://noltekuhni.ru/katalog/, поняла, что идеальный выбор прямо передо мной. У них есть так много разных опций и цветов, что я смогла подобрать кухню, которая идеально сочетается с моим стилем. Очень довольна своей покупкой и благодарна компании за отличный сервис!
- Rotary
- Читатель
-
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 19 сен 2021, 20:17
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 8