Какие цены на квартиры в Турции?

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Какие цены на квартиры в Турции?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 апр 2023, 01:39

Какие цены на квартиры в Турции? Стоит ли вкладываться и насколько это выгодно сейчас? Поделитесь опытом, пожалуйста.


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 108
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Re: Какие цены на квартиры в Турции?

Новое сообщение IntoSpace » 19 апр 2023, 01:45

Ах, я только что наткнулся на статью о ценах на квартиры в Турции https://prokazan.ru/page4724 и мне не терпится поделиться своим мнением! Если вы думаете о покупке недвижимости за границей, я бы определенно рекомендовал вам обратить внимание на Турцию. Цены здесь достаточно доступные, а рынок недвижимости быстро развивается. Однако, чтобы найти наиболее выгодные варианты и избежать возможных проблем, стоит обратиться к опытному риэлтору.
IntoSpace
Фанат
 
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