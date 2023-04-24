Нюансы с кровлей

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Нюансы с кровлей

Новое сообщение belkodi » 24 апр 2023, 22:33

Нюансы с кровлей какие могут возникнуть если заказывать в интернете?

Был ли у вас такой опыт, поделитесь!



belkodi
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Re: Нюансы с кровлей

Новое сообщение kodena » 25 апр 2023, 00:12

Заказал кровельные материалы, а именно металлочерепицу metalstyle.by в Metalstyle и был немного озадачен качеством упаковки. Хотя товар был целым, коробки были немного помятые. Но я остался доволен качеством самого товара, и всё прошло успешно. Могу рекомендовать этот магазин, если ищите бюджетную кровлю для покупки, с доставкой. Так как в целом хорошего поставщика так или иначе еще поискать сейчас.
kodena
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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