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Нюансы с кровлей
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Нюансы с кровлей
Нюансы с кровлей какие могут возникнуть если заказывать в интернете?
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Нюансы с кровлей
Заказал кровельные материалы, а именно металлочерепицу metalstyle.by в Metalstyle и был немного озадачен качеством упаковки. Хотя товар был целым, коробки были немного помятые. Но я остался доволен качеством самого товара, и всё прошло успешно. Могу рекомендовать этот магазин, если ищите бюджетную кровлю для покупки, с доставкой. Так как в целом хорошего поставщика так или иначе еще поискать сейчас.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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