Хочу поменять кровлю

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Хочу поменять кровлю

Новое сообщение belkodi » 24 апр 2023, 23:07

Хочу поменять кровлю на металлочерепицу, но видимо без советов не обойтись

Быть может вы знаете, где онлайн можно выгодно заказать в Беларуси?



belkodi
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Re: Хочу поменять кровлю

Новое сообщение kodena » 25 апр 2023, 00:21

Недавно я заказал металлочерепицу metalroof.by в интернет-магазине Metalroof. Качество продукции оказалось действительно высоким, что было особенно важно для меня, так как я искал материалы с высокой прочностью. Однако, были некоторые недочеты в обслуживании - доставка задержалась на пару дней и не было никаких уведомлений об этом заранее. Также, я получил звонок от продавца на следующий день после заявки, хотя ожидал обратной связи в тот же день. В целом, опыт покупки был удовлетворительным, но не без недостатков.
kodena
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