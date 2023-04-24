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Хочу поменять кровлю
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Хочу поменять кровлю
Хочу поменять кровлю на металлочерепицу, но видимо без советов не обойтись
- belkodi
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Хочу поменять кровлю
Недавно я заказал металлочерепицу metalroof.by в интернет-магазине Metalroof. Качество продукции оказалось действительно высоким, что было особенно важно для меня, так как я искал материалы с высокой прочностью. Однако, были некоторые недочеты в обслуживании - доставка задержалась на пару дней и не было никаких уведомлений об этом заранее. Также, я получил звонок от продавца на следующий день после заявки, хотя ожидал обратной связи в тот же день. В целом, опыт покупки был удовлетворительным, но не без недостатков.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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