Стоит ли заказывать пошив штор? или купить готовые?

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Стоит ли заказывать пошив штор? или купить готовые?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 апр 2023, 14:15

Привет, подскажите стоит ли заказывать шторы на пошив? или лучше купить готовые? у кого был опыт в данном вопросе?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 121
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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