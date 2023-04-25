Стоит ли заказывать пошив штор? или купить готовые?
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Стоит ли заказывать пошив штор? или купить готовые?
Привет, подскажите стоит ли заказывать шторы на пошив? или лучше купить готовые? у кого был опыт в данном вопросе?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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