Элитная квартира в Москве
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Элитная квартира в Москве
Подскажите, что думаете на счет жилья в Москва-Сити? Стоит ли там покупать недвижимость? Посоветуйте компанию по подбору элитной недвижимости в Москве?
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Re: Элитная квартира в Москве
Я бы не советовал жить в Москва-Сити, там нет нормальной вентиляции и окна невозможно открыть, плюс район очень шумной, никакой конфиденциальности не будет. Рассмотрите лучше возле станции метро 1905 ЖК Lucky https://lucky.kf.expert Закрытая территория, есть своя зона отдыха, рестораны, рядом архитектурные здания и виды на Москва-Сити, если уж вам они так нравятся.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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