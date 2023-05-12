Элитная квартира в Москве

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Элитная квартира в Москве

Новое сообщение Kiolpiols » 12 май 2023, 12:32

Подскажите, что думаете на счет жилья в Москва-Сити? Стоит ли там покупать недвижимость? Посоветуйте компанию по подбору элитной недвижимости в Москве?


Kiolpiols
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Сообщения: 12
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Re: Элитная квартира в Москве

Новое сообщение IvanovIvan » 12 май 2023, 15:13

Я бы не советовал жить в Москва-Сити, там нет нормальной вентиляции и окна невозможно открыть, плюс район очень шумной, никакой конфиденциальности не будет. Рассмотрите лучше возле станции метро 1905 ЖК Lucky https://lucky.kf.expert Закрытая территория, есть своя зона отдыха, рестораны, рядом архитектурные здания и виды на Москва-Сити, если уж вам они так нравятся.
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IvanovIvan
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