Оптом ищу мебель для хостела

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Оптом ищу мебель для хостела

Новое сообщение glebushka » 24 май 2023, 13:47

Помогите с мебелью металлической для бюджетного хостела надо, где купить ее оптом можно


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Re: Оптом ищу мебель для хостела

Новое сообщение ofbtu » 25 май 2023, 00:39

Можете посмотреть такую мебель есть производителей сайты
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Re: Оптом ищу мебель для хостела

Новое сообщение hipe » 25 май 2023, 14:59

Вот вам мебель для хостела https://www.metmebel.ru/catalog/mebel-dlya-gostinits-i-khostelov/ есть посмотрите комплекты интересные как по мне, сразу обставить можно полностью комнаты для ваших постояльцев, это магазин производителя металлической мебели, никаких накруток нету там у них
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Re: Оптом ищу мебель для хостела

Новое сообщение seriosam » 06 июн 2023, 11:34

Можно для экономии взять на авито
seriosam
 
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