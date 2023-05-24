Оптом ищу мебель для хостела
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Оптом ищу мебель для хостела
Помогите с мебелью металлической для бюджетного хостела надо, где купить ее оптом можно
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glebushka
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Оптом ищу мебель для хостела
Можете посмотреть такую мебель есть производителей сайты
- ofbtu
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 00:14
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Re: Оптом ищу мебель для хостела
Вот вам мебель для хостела https://www.metmebel.ru/catalog/mebel-dlya-gostinits-i-khostelov/ есть посмотрите комплекты интересные как по мне, сразу обставить можно полностью комнаты для ваших постояльцев, это магазин производителя металлической мебели, никаких накруток нету там у них
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hipe
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
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Re: Оптом ищу мебель для хостела
Можно для экономии взять на авито
- seriosam
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:23
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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