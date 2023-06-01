Автономна каналізація
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Автономна каналізація
При очистке воды https://ziko.com.ua/ru/organization-sol ... go-osmosa/ на промышленных предприятиях могут возникать различные вызовы и проблемы, такие как высокая концентрация загрязнений, образование отложений, образование токсичных веществ, высокие энергозатраты, необходимость обработки и утилизации сточных вод. Решение этих проблем может включать применение соответствующих технологий очистки, оптимизацию процессов, регулярное обслуживание и мониторинг системы, а также соблюдение нормативных требований.
- Hamur
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 июн 2020, 18:39
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