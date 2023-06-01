Автономна каналізація

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Автономна каналізація

Новое сообщение Hamur » 01 июн 2023, 14:47

При очистке воды https://ziko.com.ua/ru/organization-sol ... go-osmosa/ на промышленных предприятиях могут возникать различные вызовы и проблемы, такие как высокая концентрация загрязнений, образование отложений, образование токсичных веществ, высокие энергозатраты, необходимость обработки и утилизации сточных вод. Решение этих проблем может включать применение соответствующих технологий очистки, оптимизацию процессов, регулярное обслуживание и мониторинг системы, а также соблюдение нормативных требований.


Hamur
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