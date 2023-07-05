Напольное покрытие
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Напольное покрытие
Делаю ремонт в квартире и стоит выбор покупки напольного покрытия. Выбираю между керамогранитом и паркетом. Что лучше и надежней?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Напольное покрытие
У меня паркет был несколько лет. Качество оставляет желать лучшего. Малого того, что разводы постоянно остаются, мусор видно, так еще и царапины глубокие быстро появляются. Не практичный вариант. Лучше рассмотрите в бутике Lucido керамогранит (распродажа) https://www.lucido.eu/plitka-keramogranit-rasprodaza/ По очень демократичной цене можно приобрести итальянский керамогранит известных брендов. Например, на керамогранит Марми сейчас глобальная скидка. Керамогранит вечный, который не боится влаги и механических воздействий.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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