Напольное покрытие

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Напольное покрытие

Новое сообщение IvanovIvan » 05 июл 2023, 13:42

Делаю ремонт в квартире и стоит выбор покупки напольного покрытия. Выбираю между керамогранитом и паркетом. Что лучше и надежней?


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IvanovIvan
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Re: Напольное покрытие

Новое сообщение Kiolpiols » 05 июл 2023, 14:02

У меня паркет был несколько лет. Качество оставляет желать лучшего. Малого того, что разводы постоянно остаются, мусор видно, так еще и царапины глубокие быстро появляются. Не практичный вариант. Лучше рассмотрите в бутике Lucido керамогранит (распродажа) https://www.lucido.eu/plitka-keramogranit-rasprodaza/ По очень демократичной цене можно приобрести итальянский керамогранит известных брендов. Например, на керамогранит Марми сейчас глобальная скидка. Керамогранит вечный, который не боится влаги и механических воздействий.
Kiolpiols
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