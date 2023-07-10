Хотим поменять подушки детям

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Хотим поменять подушки детям

Новое сообщение Владлен » 10 июл 2023, 08:08

Хотим поменять подушки детям. Можете подсказать хороший магазинчик.


Владлен
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Re: Хотим поменять подушки детям

Новое сообщение Anton560 » 10 июл 2023, 10:29

Посмотрите в магазинах одежды, в них продаются мягкие подушки для сна. Так что посмотрите, можете что-то да присмотрите себе.
Anton560
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Re: Хотим поменять подушки детям

Новое сообщение Ivan95 » 10 июл 2023, 13:00

Мы покупали детям шелковые подушки в этом магазине https://russilk-store.ru по отличной цене. Подушки очень мягкие и приятные на ощупь, хорошего качества. Детям было очень удобно на них спать.
Ivan95
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