Хотим поменять подушки детям
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Хотим поменять подушки детям
Хотим поменять подушки детям. Можете подсказать хороший магазинчик.
- Владлен
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:43
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Re: Хотим поменять подушки детям
Посмотрите в магазинах одежды, в них продаются мягкие подушки для сна. Так что посмотрите, можете что-то да присмотрите себе.
- Anton560
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:40
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Re: Хотим поменять подушки детям
Мы покупали детям шелковые подушки в этом магазине https://russilk-store.ru по отличной цене. Подушки очень мягкие и приятные на ощупь, хорошего качества. Детям было очень удобно на них спать.
- Ivan95
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 дек 2022, 13:37
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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