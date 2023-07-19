Круглое зеркало

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Круглое зеркало

Новое сообщение Трундукин » 19 июл 2023, 12:16

Для декора в спальню хочу приобрести красивое круглое зеркало в раме. Реально ли найти его в готовом виде или нужно на заказ делать?


Аватара пользователя
Трундукин
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 21:22
Вернуться к началу

Re: Круглое зеркало

Новое сообщение Ferjuk » 19 июл 2023, 12:20

Вполне реально найти красивое круглое зеркало в раме в готовом виде. Сейчас на рынке представлено множество мебельных магазинов и интернет-магазинов, где можно найти разнообразные декоративные предметы. Попробуйте обратиться в специализированные магазины по продаже зеркал или в отделы с мебелью для спальни. Там должны быть варианты, отвечающие вашим требованиям.
Аватара пользователя
Ferjuk
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 16 сен 2021, 11:01
Вернуться к началу

Re: Круглое зеркало

Новое сообщение Веррит » 19 июл 2023, 12:28

Готовые зеркала в рамах обычно имеют стандартные формы, такие как прямоугольники или овалы. Круглое зеркало в раме может быть не так легко найти, особенно если вы ищете что-то уникальное и особенное. Есть раздел с круглыми зеркалами на сайте фабрики декора "I AM ART" https://imrt.su/katalog/zerkala/kruglyie/ Возможно, вы там найдете нужный вариант
Аватара пользователя
Веррит
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 13:31
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Жилье, мебель, сантехника

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group