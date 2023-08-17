или хотя бы где почитать по этому поводу?
Оформление квартиры в собственность по ипотеке
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Оформление квартиры в собственность по ипотеке
Оформление квартиры в собственность по ипотеке как происходит и могли бы вы дать какие-то советы?
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Оформление квартиры в собственность по ипотеке
Сайт "Socprav" - это настоящий помощник для тех, кто столкнулся с вопросами недвижимости. Он содержит полезную информацию по многим вопросам, связанным с покупкой, продажей, арендой и оформлением недвижимости. Одной из самых актуальных тем является вопрос о том, как оформить квартиру в собственность https://socprav.ru/oformlenie-kvartiry-v-sobstvennost-pri-ipoteke после покупки по ипотеке. Именно на эту тему можно найти отличную статью на сайте "Socprav". Она содержит всю необходимую информацию о том, как правильно оформить собственность на вашу ипотечную квартиру.
- kodena
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Re: Оформление квартиры в собственность по ипотеке
Большое спасибо за рекомендацию Соцправ! Статьи о защите прав потребителей помогли мне лучше понимать свои права и интересы как покупателя. Как вы решаете спорные ситуации с поставщиками товаров и услуг?
- belkodi
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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