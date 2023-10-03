Регулирующая арматура для радиатора

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Регулирующая арматура для радиатора

Новое сообщение Simovich » 03 окт 2023, 09:29

Посоветуйте качественную регулирующую арматуру для радиатора?


Simovich
Писатель
 
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Регулирующая арматура для радиатора

Новое сообщение Davidos » 03 окт 2023, 15:08

Поддержание постоянной температуры в помещении является главным достоинством термоголовки. Термостатические головки довольно легко смонтировать. Самое главное найти проверенное место для её покупки.

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Davidos
Читатель
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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