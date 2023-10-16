samoeglavnoe** » 16 окт 2023, 09:33

Я ищу качественный матрас для своей кровати. У меня проблемы со спиной, и мне нужен матрас, который обеспечит правильную поддержку. Я слышал, что есть много разных видов матрасов: пружинные, латексные, с памятью, и так далее. Что бы вы порекомендовали? Какой бренд или модель стоит рассмотреть?