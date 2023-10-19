viktoriakropova85 » 19 окт 2023, 00:21

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1. Макароноварка. Макароноварка - это специализированное оборудование, созданное для приготовления макарон. Она состоит из емкости с жидкостью, подогреваемой электричеством или газом. Это устройство широко используется в столовых, заведениях питания и других местах.

2. Мармит. Теплоконтейнер - это профессиональное оборудование, предназначенное для разогрева и поддержания тепла пищи. Термоподносы часто используются заведениях общественного питания, чтобы блюда дольше оставались теплыми и не потеряли свежесть.

3. Гриль саламандер. Саламандер - это оборудование для гриля, которое оснащено верхним обогревателем. Саламандер зачастую монтируется над поверхностью кухонного стола и применяется для быстрой жарки птицы, морепродуктов, зелени и продуктов питания.

4. Морозильный шкаф. Морозильный шкаф - это холодильная установка, разработанное для заморозки и хранения продуктов при низких значениях температуры. Он оборудован компрессором и вентиляцией, обеспечивая идеальные условия для длительного хранения замороженной еды.

5. Морозильный стол. Стол морозильный - это низкий стол с встроенным морозильным отсеком. Он подходит для немедленного доступа к замороженной пище, что делает его отличным для кухонных помещений, где важна рациональное использование пространства.

6. Шкаф шоковой заморозки. Шкаф шоковой заморозки - это профессиональный прибор для резкого замораживания продуктов на очень низких температурах. Оборудование используется в заведениях общественного питания и пекарнях для замораживания свежих булок, теста и других продуктов, чтобы сохранить свежесть и текстуру.

7. Саладетта. Холодильник для овощей - это холодильное оборудование, спроектированное для хранения свежих овощей и салатов. Оборудование имеет несколько выдвижных ящиков или полок, оснащенных системой циркуляции воздуха, чтобы овощи и салаты долго оставались свежими и сохраняли свои полезные свойства.

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