Душевая кабина

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Душевая кабина

Новое сообщение Lerafina » 25 окт 2023, 15:15

Какие магазины в Караганде предлагают душевые кабины? Я ищу что-то конкретное, возможно, у кого-то есть опыт?


Lerafina
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Re: Душевая кабина

Новое сообщение Amigos » 25 окт 2023, 15:40

Я могу порекомендовать вам магазины, представленные на https://kit-shop.kz/catalog/dushevye_ka ... e__kabiny/. Здесь вы найдете душевые кабины и возможность приобрести именно то, что вам нужно. Мой опыт покупки был успешным.
Amigos
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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