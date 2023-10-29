Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

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Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу

Новое сообщение Osvald » 29 окт 2023, 04:58

Недавно потерял близкого человека, и сейчас ищу ритуальную службу, которая поможет организовать похороны и церемонию прощания. Можете порекомендовать опытных специалистов?


Osvald
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Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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