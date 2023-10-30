Хочу построить коттедж и сделать в нём систему водоснабжения.

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Хочу построить коттедж и сделать в нём систему водоснабжения.

Новое сообщение Naidjel » 30 окт 2023, 01:38

Хочу построить коттедж и сделать в нём систему водоснабжения. Самому не осилю, нужен проектировщик. Кто-нибудь заказывал проектирование системы водоснабжения?


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Naidjel
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