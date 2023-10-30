Нужно купить трубы из нержавейки для ремонта кухни

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Нужно купить трубы из нержавейки для ремонта кухни

Новое сообщение Naidjel » 30 окт 2023, 01:49

Нужно купить трубы из нержавейки для ремонта кухни. Кто-нибудь знает, где можно купить по дешману? Чтобы не брать китайскую фигню.


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Naidjel
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