Карабас » 31 окт 2023, 16:51

Вчера я видел объявление, что в соседнем доме за копейки продают диван. Но когда я пришел, то оказалось, что это диван-кровать, и он такой скрипучий, что спать на нем невозможно. Так что, если хочешь срочно купить диван, то лучше сначала посмотри, а потом покупай.