где можно купить диван в гостинку?

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где можно купить диван в гостинку?

Новое сообщение Axilless » 31 окт 2023, 14:05

чуваки, кто знает, где можно купить диван в гостинку? У меня старый развалился, а новый нужен срочно.


Axilless
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Re: где можно купить диван в гостинку?

Новое сообщение Карабас » 31 окт 2023, 16:51

Вчера я видел объявление, что в соседнем доме за копейки продают диван. Но когда я пришел, то оказалось, что это диван-кровать, и он такой скрипучий, что спать на нем невозможно. Так что, если хочешь срочно купить диван, то лучше сначала посмотри, а потом покупай.
Карабас
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Re: где можно купить диван в гостинку?

Новое сообщение Kanniga » 01 ноя 2023, 00:51

я решил прикупить себе диван для гостиной. Ну, вы понимаете, гостиную без дивана - как интернет без мемов! Вот и начал ковыряться в поисках и наткнулся на https://mebsalon.ru/ . Их ассортимент диванов меня приятно удивил, выбор просто огонь! Заказал себе стильный диванчик, доставили быстро, и он просто вписался в интерьер как басист в рок-группу. Рекомендую!
Kanniga
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