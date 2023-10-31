где можно купить диван в гостинку?
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где можно купить диван в гостинку?
чуваки, кто знает, где можно купить диван в гостинку? У меня старый развалился, а новый нужен срочно.
- Axilless
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: где можно купить диван в гостинку?
Вчера я видел объявление, что в соседнем доме за копейки продают диван. Но когда я пришел, то оказалось, что это диван-кровать, и он такой скрипучий, что спать на нем невозможно. Так что, если хочешь срочно купить диван, то лучше сначала посмотри, а потом покупай.
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: где можно купить диван в гостинку?
я решил прикупить себе диван для гостиной. Ну, вы понимаете, гостиную без дивана - как интернет без мемов! Вот и начал ковыряться в поисках и наткнулся на https://mebsalon.ru/ . Их ассортимент диванов меня приятно удивил, выбор просто огонь! Заказал себе стильный диванчик, доставили быстро, и он просто вписался в интерьер как басист в рок-группу. Рекомендую!
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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