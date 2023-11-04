я решил купить жидкую гидроизоляцию

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я решил купить жидкую гидроизоляцию

Новое сообщение Карабас » 04 ноя 2023, 08:45

У меня на даче есть проблема с утечкой воды, и я решил купить жидкую гидроизоляцию. Где можно приобрести качественный материал для устранения утечек?


Карабас
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Re: я решил купить жидкую гидроизоляцию

Новое сообщение Kanniga » 04 ноя 2023, 12:43

Жидкая гидроизоляция? Зачем? На даче всё равно всё победит время. Утечки? Это всё ничего не изменит.
Kanniga
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