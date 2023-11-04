я решил купить жидкую гидроизоляцию
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
я решил купить жидкую гидроизоляцию
У меня на даче есть проблема с утечкой воды, и я решил купить жидкую гидроизоляцию. Где можно приобрести качественный материал для устранения утечек?
- Карабас
- Писатель
-
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
-
Re: я решил купить жидкую гидроизоляцию
Жидкая гидроизоляция? Зачем? На даче всё равно всё победит время. Утечки? Это всё ничего не изменит.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Жилье, мебель, сантехника
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6