Медицинское оборудование

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Медицинское оборудование

Новое сообщение Amigos » 07 ноя 2023, 11:40

Какие варианты есть для приобретения медицинской техники в Казахстане?


Amigos
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Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Медицинское оборудование

Новое сообщение Lerafina » 07 ноя 2023, 12:52

По моему опыту, https://kazmedtechnica.kz/ предлагает разнообразные варианты для покупки медицинской техники в Казахстане. Они имеют широкий выбор продукции, предоставляют качественные товары и оперативную доставку.
Lerafina
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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