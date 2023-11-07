Медицинское оборудование
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Медицинское оборудование
Какие варианты есть для приобретения медицинской техники в Казахстане?
- Amigos
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Медицинское оборудование
По моему опыту, https://kazmedtechnica.kz/ предлагает разнообразные варианты для покупки медицинской техники в Казахстане. Они имеют широкий выбор продукции, предоставляют качественные товары и оперативную доставку.
- Lerafina
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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