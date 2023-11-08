Где лучше всего купить кофейные капсулы ?
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Где лучше всего купить кофейные капсулы ?
Я недавно приобрел кофемашину Nespresso, и мне нужны капсулы. Где лучше всего купить кофейные капсулы для этой машины?
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: Где лучше всего купить кофейные капсулы ?
Nespresso, классно! Капсулы в магазинах продуктовых найдешь. Не мудрствуй, просто выбирай вкус.
- JamesReus
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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