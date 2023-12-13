Бобров Даниил » 13 дек 2023, 14:08

Добрый день, не подскажите, где в Санкт-Петербурге можно купить удобный односпальный матрас? А то Икеа закрылась, и я теперь не знаю, где можно покупать хорошие матрасы. Мы просто совсем недавно переехали в этот город, и сейчас занимаемся обустройством съемной квартиры. Для нас с женой матрас есть, видимо от прошлых жильцов остался, а для ребенка - нет.