ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой

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ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой

Новое сообщение Naidjel » 18 дек 2023, 16:39

Обновляю ванную комнату в стиле минимализма и ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой. Где на форумах специалисты советуют заказать подобные аксессуары?


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Naidjel
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Re: ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой

Новое сообщение Карабас » 18 дек 2023, 21:53

Я тоже переосмысливаю свою ванную. По поводу фурнитуры для стеклянной душевой, рекомендую заглянуть на форум специалистов в области ремонта и дизайна. Там часто обсуждают лучшие места для заказа таких вещей. Удачи в обновлении ванны!
Карабас
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Re: ищу качественную фурнитуру для стеклянной душевой

Новое сообщение Kanniga » 19 дек 2023, 01:04

При ремонте в ванной решил обновить фурнитуру для душевой из стекла. Опять же обратил внимание на http://moskva.furnitura-olimp.ru . Их ассортимент удивил разнообразием и инновационными решениями. Заказал, и результат превзошел ожидания – ванная выглядит как в журнале.
Kanniga
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