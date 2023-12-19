я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?

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я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?

Новое сообщение stepanben » 19 дек 2023, 18:47

Приключилась неприятная история: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?


stepanben
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 20 дек 2023, 02:52

Я уже столько раз забывал ключи от квартиры, что уже не удивляюсь.
ВиллиВОнка
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?

Новое сообщение Kaslan » 20 дек 2023, 13:20

Вот недавно замок двери решил подшутить со мной, и я оказался на пороге своей квартиры, не имея ключа. Благо, нашел https://spas-ektb.ru/ - службу по аварийному вскрытию замков в Екатеринбурге. Мастера приехали быстро, даже не пришлось ждать в холоде. Работают профессионально, как будто замки им не составляют труда.
Kaslan
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?

Новое сообщение Яковлев Никита » 06 мар 2024, 07:59

Вызывайте слесаря и разрезайте болгарской замок.
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Яковлев Никита
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