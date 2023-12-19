я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
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я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
Приключилась неприятная история: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
- stepanben
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 28 окт 2023, 20:06
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
Я уже столько раз забывал ключи от квартиры, что уже не удивляюсь.
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
Вот недавно замок двери решил подшутить со мной, и я оказался на пороге своей квартиры, не имея ключа. Благо, нашел https://spas-ektb.ru/ - службу по аварийному вскрытию замков в Екатеринбурге. Мастера приехали быстро, даже не пришлось ждать в холоде. Работают профессионально, как будто замки им не составляют труда.
- Kaslan
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 26 авг 2021, 15:00
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Re: я забыл ключи от квартиры и не могу попасть домой. Что делать?
Вызывайте слесаря и разрезайте болгарской замок.
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Яковлев Никита
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 15 ноя 2023, 23:09
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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