Kanniga » 24 дек 2023, 06:39

Я сделал ремонт в своей квартире в Туле, но мне не понравилась личинка замка на двери. Я хочу заменить ее на более удобную и надежную. Но я не знаю, какую личинку выбрать и как ее установить. Кто-нибудь может посоветовать, как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?