как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

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как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

Новое сообщение Kanniga » 24 дек 2023, 06:39

Я сделал ремонт в своей квартире в Туле, но мне не понравилась личинка замка на двери. Я хочу заменить ее на более удобную и надежную. Но я не знаю, какую личинку выбрать и как ее установить. Кто-нибудь может посоветовать, как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?


Kanniga
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Re: как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

Новое сообщение Axilless » 24 дек 2023, 18:50

У меня была похожая ситуация. Нашел хороших мастеров через местный форум. Если надо, могу кинуть контакты.
Axilless
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Re: как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?

Новое сообщение JohnMaers » 25 дек 2023, 05:31

Я купил новую дверь для своего дома и хотел сменить личинку замка. Я не доверял старой личинке, которая была там уже давно. Я хотел, чтобы у меня была новая и качественная личинка, которая бы подходила к моему замку. Я нашел в интернете фирму, которая занимается заменой личинок дверей дома в Туле. Я посетил их сайт https://tula.key-lockmaster.ru/ и увидел, что у них есть большой выбор личинок разных типов и размеров. Я позвонил им и они приехали к мне на консультацию. Они помогли мне выбрать подходящую личинку для моего замка и сделали замену быстро и аккуратно.
JohnMaers
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