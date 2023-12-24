как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
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как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
Я сделал ремонт в своей квартире в Туле, но мне не понравилась личинка замка на двери. Я хочу заменить ее на более удобную и надежную. Но я не знаю, какую личинку выбрать и как ее установить. Кто-нибудь может посоветовать, как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
- Kanniga
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
У меня была похожая ситуация. Нашел хороших мастеров через местный форум. Если надо, могу кинуть контакты.
- Axilless
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 09:55
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Re: как найти хорошую службу по замене личинки двери дома?
Я купил новую дверь для своего дома и хотел сменить личинку замка. Я не доверял старой личинке, которая была там уже давно. Я хотел, чтобы у меня была новая и качественная личинка, которая бы подходила к моему замку. Я нашел в интернете фирму, которая занимается заменой личинок дверей дома в Туле. Я посетил их сайт https://tula.key-lockmaster.ru/ и увидел, что у них есть большой выбор личинок разных типов и размеров. Я позвонил им и они приехали к мне на консультацию. Они помогли мне выбрать подходящую личинку для моего замка и сделали замену быстро и аккуратно.
- JohnMaers
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 16 сен 2021, 18:31
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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