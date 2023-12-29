JohnMaers » 29 дек 2023, 23:40

Бани – это дело ответственное. Я бы порекомендовал обратить внимание на проверенные магазины или спросить у друзей, где они брали оборудование для бани. Не стоит экономить на таких вещах, иначе потом может прийтись пожалеть.