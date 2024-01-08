Подбор и установка потолка: советы и опыт

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Подбор и установка потолка: советы и опыт

Новое сообщение samoeglavnoe** » 08 янв 2024, 15:19

Нужен совет по выбору и установке потолка в квартире. Хочу что-то стильное и функциональное, но рынок переполнен вариантами. Какие тенденции сейчас актуальны? Может, кто сталкивался с проблемами при установке? Буду благодарен за любой опыт или рекомендации.


samoeglavnoe**
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Re: Подбор и установка потолка: советы и опыт

Новое сообщение IntoSpace » 08 янв 2024, 15:36

Делюсь своим опытом по установке потолка. Рекомендую обратить внимание на https://artceiling.ru/ у них отличные услуги по установке натяжных потолков в Москве и МО. Под ключ, без лишних хлопот. Качество монтажа на высоте, и выбор материалов впечатляет. Я выбрал матовый вариант, выглядит очень современно. И цены приемлемые. В общем, рекомендую!

У ARTceiling ещё и с освещением классно разбираются. Можно обсудить детали с ними, у них куча вариантов.

IntoSpace
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