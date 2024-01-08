samoeglavnoe** » 08 янв 2024, 15:19

Нужен совет по выбору и установке потолка в квартире. Хочу что-то стильное и функциональное, но рынок переполнен вариантами. Какие тенденции сейчас актуальны? Может, кто сталкивался с проблемами при установке? Буду благодарен за любой опыт или рекомендации.